Saoedi-Arabië staat open voor 'maatschappelijk' gesprek met Hamilton

Prins Abdulaziz van Saoedi-Arabië gaat graag op de uitnodiging in van Lewis Hamilton om met elkaar te praten over maatschappelijke vraagstukken die spelen bij de zevenvoudig kampioen over het land in het Midden-Oosten.



"Ik zag de opmerkingen die Lewis had en dat hij problemen had met sommige dingen in Saoedi-Arabië", vertelde prins Abdulaziz aan Motorsport.com. 'Ik heb hem open en eerlijk gezegd dat je met me kunt praten. Laten we gaan zitten, bespreken wat uw problemen zijn en begrijpen waar we zijn.''

Met het gesprek wil de prins zijn kant van het verhaal vertellen over zijn eigen land. "Omdat veel van deze dingen, je leest veel over Saoedi-Arabië, maar je ziet niet wat de details zijn."

Prins Abdulaziz zei dat zijn Saoedi-Arabië de zorgen van buitenstaanders over het land niet van de hand wijst. "We hadden kunnen zeggen dat we geen hoofdpijn willen, laat de internationale gemeenschap ons veroordelen zoveel ze willen en controverse hebben, maar niemand bemoeit zich ermee. Maar dat deden we niet'', benadrukt de prins. ''We zijn hier voor een open discussie en dat is wat ik zei, met de FIA ​​en F1. We moeten bij elkaar zitten en de situatie begrijpen, want we zijn hier samen.''



Abdulaziz is tijdens het GP-weekend het gesprek niet uit de weg te gaan en heeft kort al met Hamilton gepraat

"Ik heb openlijk met de coureurs gesproken en rechtstreeks met Lewis gesproken, en ik zei dat als je deze problemen wilt bespreken, je meer dan welkom bent om het met mij te bespreken, omdat hij zei dat hij niemand kon vinden om het mee te bespreken.''

''Het is tegenwoordig een kleine wereld in termen van communicatie, maar we leven echt in verschillende delen van de wereld met verschillende culturen en verschillende denkwijzen. We staan ​​open voor discussie, we staan ​​daar allemaal voor open en dat doen we graag.''



Prins Abdulaziz onthult ook dat hij met Sebastian Vettel heeft gebabbeld, nadat de Duitse coureur een kartdag voor Saoedische vrouwen organiseerde. "Ik heb vorig jaar met Seb gesproken en ik zei tegen hem: 'luister, bedankt dat je dat hebt gedaan'. Om meer te begrijpen, praat niet met ons, praat met de mensen. En zeker, dat is de boodschap die we aan iedereen meegeven. Ik zeg niet dat we perfect zijn. Ik zeg niet dat we de beste ter wereld zijn. We hebben onze problemen, ja. Maar we lossen ze op en we gaan vooruit met het tempo waarmee we verder kunnen.''



''Soms gaan we heel snel, maar soms veranderen sommige dingen een stuk langzamer. Dit zijn zeer gecompliceerde problemen waar we allemaal rekening mee moeten houden. En we doen het voor ons, we doen het omdat we geloven dat we moeten gedijen op dit gebied. En als we dat doen, stijgt iedereen echt op naar waar we zijn."



"Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat de toekomst voorspoedig is voor onze kinderen en voor iedereen die in het koninkrijk en in de omgeving wil wonen", besloot prins Abdulaziz