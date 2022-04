Ferrari-president trots op coureurs: "Beste rijdersduo van de grid"

Het team van Ferrari is fantastisch begonnen aan het gloednieuwe seizoen. Na enkele lastige jaren lijkt het erop dat de legendarische Italiaanse renstal dit jaar weer mee kan strijden om de wereldtitel. Ferrari begon al vroeg met de ontwikkeling van de huidige bolide en die aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen.

Ferrari draaide een goed voorseizoen en ook tijdens de eerste race waren ze snel. Charles Leclerc won de race na een sterk duel met Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander viel echter uit in de slotfase en daardoor kreeg Ferrari een 1-2 in de schoot geworpen. Achter Leclerc kwam namelijk zijn teamgenoot Carlos Sainz als tweede over de streep. In Jeddah werd Leclerc tweede achter Verstappen, Sainz werd derde.

Bij Ferrari zijn ze in hun nopjes met de goede seizoenstart. Niet alleen bij het raceteam zijn ze enthousiast, ook de hoge heren van het automerk zijn tevreden. In een brief richting de aandeelhouders spreekt president John Elkann zich uit over de Formule 1-resultaten: "Met vijf podiumplaatsen en de derde plek in het kampioenschap heeft het vorige Formule 1-seizoen ons enkele goede signalen gegeven. Nu is het bedrijf echter gefocust op de uitdagingen van het seizoen 2022. We hebben met Charles Leclerc en Carlos Sainz het allerbeste rijdersduo van de grid. Ze zijn ook goed begonnen aan het seizoen."