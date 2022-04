Sainz heeft moeite met aanpassen aan Ferrari van 2022

Carlos Sainz en Ferrari meldden de afgelopen weken dat een nieuw contract zo goed als rond is, op enkele details na. Hiermee zou de Spanjaard ook na 2022 kunnen blijven rijden voor het team uit Maranello. Sainz rijdt dit jaar zijn tweede seizoen voor Ferrari, als vervanger van Sebastian Vettel.

Teambaas Mattia Binotto gaf onlangs aan dat de contractverlenging eraan zit te komen. Sainz zei hierover: "We komen er wel uit. Het is duidelijk een belangrijk contract in mijn carrière en ik wil er echt zeker van zijn dat alles helder is omschreven en de afspraken goed op papier staan dat zowel Ferrari als ik blij zijn met wat we tekenen."

"Ja, we zijn bijna klaar om het af te ronden. Het heeft nog de laatste details nodig, maar het ziet er goed uit voor de toekomst", voegde hij eraan toe.

Moeite met aanpassen

Na een solide 2021 begon Sainz aan het nieuwe seizoen waarbij hij toegeeft meer moeite te hebben zich aan te passen aan de auto van 2022 dan teamgenoot Charles Leclerc: "Ik moet nog een paar tienden vinden, maar ik denk dat ik daar uiteindelijk zal komen. Ik ben nog steeds niet 100 procent met de auto, dus het is belangrijk om de punten en de podiumplaatsen te pakken totdat ik weer 100 procent ben en me bij die jongens aansluit in de gevechten aan de top."