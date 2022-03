Horner geeft toe zich zorgen te maken over Red Bull-motor

Red Bull maakt dit jaar haar eigen motoren onder de naam van Red Bull Powertrains. Het geeft echter wel zorgen, doordat in de eerste twee Grands Prix er meerdere problemen waren bij zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Red Bull-teambaas Christian Horner zegt ook dat hij zich zorgen maakt over de ontstane situatie.

Dit seizoen heeft Red Bull een eigen motorafdeling, die de motoren van Honda overnam. De Japanse fabrikant blijft het Red Bull-project steunen. Hoewel Honda aan het einde van het seizoen 2021 officieel de Formule 1 verliet, blijven ze de door hen ontworpen motor produceren, assembleren en ondersteunen.

Maar zelfs met de betrokkenheid van Honda lijkt er iets mis te zijn gegaan met de rebadged Red Bull-motor. Max Verstappen, Sergio Perez en Pierre Gasly hadden allemaal problemen tijdens het Grand Prix-weekend van Bahrein, alle drie vielen ze uit de race, terwijl Yuki Tsunoda vermogen verloor tijdens zijn outlap op weg naar de grid in Saoedi-Arabië.

Het baart Red Bull-teambaas Horner zorgen. "Natuurlijk maken we ons er zorgen over, maar ik denk dat we eerst moeten begrijpen wat het is. Ik denk dat als de hele auto is gestript en we begrijpen wat het probleem is, we hopelijk de problemen kunnen oplossen."