Max Verstappen racet top 15 in met meeste raceoverwinningen Formule 1

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft de top vijftien van de meeste race overwinningen behaald. De Nederlander kan naar de achtste plek stijgen, mits hij zoveel overwinning als vorig seizoen behaald.

Max Verstappen heeft zeven seizoen op een rij een Grand Prix gewonnen, maar wint elk seizoen steeds meer races. De wereldkampioen is goed op weg met zijn overwinning, zo heeft GPToday.net uitgezocht.

De meeste Formule 1-overwinningen staan op naam van Lewis Hamilton, met 103 overwinningen. Max Verstappen staat op een gedeelde vijftiende plek, hij staat namelijk naast Kimi Raikkonen met beiden 21 overwinningen. Hieronder het hele rijtje:

Max Verstappen kan dit seizoen een flinke slag slaan. Lewis Hamilton staat nog op hoge hoogte, maar de achtste plek is voor Verstappen zeker haalbaar. Verstappen is momenteel goed bezig om die achtste plek te halen, want stoppen zit er voor de Nederlander nog niet in. Hij heeft namelijk een nieuw contract getekend, wat hem nog een aantal jaar bij Red Bull houdt.