Marko verklapt updates: "In Imola gaan we gewicht verliezen"

Ferrari en Red Bull Racing zijn zeer goed uit de startblokken gekomen in het nieuwe seizoen. De twee renstallen lijken de nieuwe reglementen het beste te hebben geïnterpreteerd. Kopmannen Charles Leclerc en Max Verstappen vochten in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië een topduel uit en iedereen kijkt vol interesse naar de twee teams.

Men hoopt namelijk dat er een titanengevecht tussen de teams en hun coureurs zal volgen. Het was tijdens de twee raceweekenden in ieder geval duidelijk dat Verstappen, Leclerc en hun teamgenoten Sergio Perez en Carlos Sainz echt een klasse apart zijn. Regerend wereldkampioen Mercedes heeft de boot gemist en rijdt rond in de schaduw van de twee concurrenten.

Imola

De Red Bull RB18 van Verstappen en Perez kent echter nog wel wat zwakke punten. In Bahrein vielen ze immers allebei uit in de slotfase en de wagen is ook nogal zwaar. Red Bull-adviseur Helmut Marko verklapt tegenover Servus TV dat dit echter snel verleden tijd is: "De Ferrari is altijd snel, onder alle omstandigheden met zowel temperatuur als banden. Onze auto is wat moeilijker af te stellen maar in Imola gaan we wat gewicht verliezen."

Spannend

Marko wrijft zich in zijn handen met het oog op de upgrades. De Oostenrijker denkt dat de vernieuwingen ervoor gaan zorgen dat Red Bull nog beter voor de dag gaat komen. "Het moet ons een fors tijdsvoordeel gaan opleveren, we verwachten dus tijdswinst. Ik denk dat we er al aardig goed voorstaan en we hebben in Ferrari een haast gelijkwaardige tegenstander. Leclerc is echt foutloos dus het gaat spannend worden."