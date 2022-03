40-jarige Alonso jaagt op contractverlenging bij Alpine

Het zou nog wel eens 'zeven jaar' kunnen duren voordat het Alpine-Renault-team eindelijk vooraan in de Formule 1 meedoet in de strijd om het wereldkampioenschap. Het Franse team heeft veel aandacht besteed aan Alonso's zogenaamde 'El Plan' voor overwinningen en titels, en de auto van 2022 lijkt inderdaad één van de beste te zijn vooraan in een intens bezet middenveld.

Maar de 40-jarige Alonso wil niet zeggen wanneer de doorbraak er zal komen. Tegenover DAZN zei hij: "Ik hoop dat het zo snel mogelijk is, want ik zal niet eeuwig blijven rijden. We werken allemaal 100 procent dus laten we zien hoe lang het duurt. We weten niet of het in 2, 3, 5 of 7 jaar komt, maar ik hoop dat het zo snel mogelijk is."

Alonso denkt zelfs dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe Alpine er momenteel voor staat in de pikorde voor 2022. Na de Grand Prix in Saoedi-Arabië, waar hij uitviel, stelde de Spanjaard: "Ik denk dat we nog 4 of 5 races nodig hebben om een oordeel te vellen. Maar als we het over de prestaties van Alpine hebben, zijn we blij met de punten die we tot nu toe hebben en nu ligt het in onze handen om vooruitgang te boeken met deze nieuwe reglementen."

Verandering in mentaliteit

Alonso zegt dat Alpine in de winter een mentaliteitsverandering heeft ondergaan. "Renault heeft het de laatste jaren moeilijk gehad in het middenveld en wij geloven dat het tijd is om dit te veranderen en groot te dromen", zei hij.

"Nu hebben we de mogelijkheid om allemaal hetzelfde geld uit te geven als de concurrenten, dus er zijn geen excuses meer dat andere teams meer budget hebben."

Daarom zegt hij blij te zijn dat hij in ieder geval nog een paar seizoenen in de Formule 1 kan blijven racen. "Ik heb nog veel te bieden. Op dit moment geniet ik erg van de F1. Ik geniet van het racen, maar F1 is ook veel andere activiteiten buiten het circuit en daar geniet ik ook van. Daarom denk ik dat we elkaar hier nog zeker twee of drie jaar zullen zien. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het een nadeel was om wat ouder te zijn", aldus de tweevoudig kampioen.