Perez toont zich realistisch: "Pech en een slechte timing"

Sergio Perez startte gisteren in Jeddah voor het eerst in zijn loopbaan op de pole position. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur begon prima aan de race en reed zelfs haast onbedreigd aan de leiding. Een verkeerde gok gooide daarna echter roet in het eten voor de sympathieke Mexicaan.

Perez was in gevecht met de Ferrari van Charles Leclerc toen hij besloot naar binnen te duiken. De Mexicaan wisselde naar verse banden maar zag eveneens dat Leclerc buiten bleef. Hij leek daarna de koppositie weer terug te kunnen pakken maar de safety car kwam de baan op. Nicholas Latifi was namelijk gecrasht en Leclerc kreeg een gratis pitstop in zijn schoot geworpen.

Pech

Na afloop van de wedstrijd heerste er vooral teleurstelling bij de Mexicaan. De Red Bull-coureur was vooral realistisch en sprak zich uit tegenover de internationale media: "Het was vooral pech en een slechte timing. Voor mijn gevoel had ik de race onder controle. Toen was daar het incident met Latifi. Dat deed mij aardig pijn want het gebeurde precies op het verkeerde moment. Je kan daar als coureur weinig aan doen. Alles ging prima en we hadden een goede marge voor de undercut."

Verstappen

De teleurstelling was groot bij de Mexicaan die uiteindelijk als vierde over de lijn kwam. Perez weet echter dat dit bij zijn job hoort. "Dit is ook racen, al helemaal tijdens dit soort races. Deze dingen gebeuren gewoon en vandaag was het simpelweg gewoon pech. Ik ben wel blij voor Max en zeker voor het team, al helemaal na de teleurstelling van vorige week."