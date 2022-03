Domenicali weerspreekt kritiek na controversieel weekend: "We zijn niet blind"

De Formule 1-fans werden gisteren verwend met een epische race. Dat die race doorging kan een klein wonder heten, vrijdagnacht leek het er in Jeddah namelijk op dat men helemaal niet wilde rijden. De raketaanslag van eerder op de dag elders in de stad zorgde voor veel twijfels.

Naar verluid waren er vijf coureurs die liever niet wilden rijden. Tijdens de lange vergadering van de coureurs leek het erop dat de overige coureurs zich solidair wilden tonen met hun twijfelende collega's. Uiteindelijk werden ze om gepraat door lokale instanties, de teambazen en de hoge heren van de Formule 1. De buitenwereld sprak schade van de wereldvreemde beslissing van de sport.

Impact

Opvallend genoeg vinden de hoge heren het de juiste beslissing. Formule 1-CEO Stefano Domenicali was zich van geen kwaad bewust. De Italiaan deed zijn opvallende uitspraken bij Sky Sports, vlak voor de start van de race: "Om eerlijk te zijn kan niemand onze moraliteit beoordelen. Het draait erom dat we alles moeten overwegen. We moeten ons afvragen waar de lijn ligt. Onze positie is dat, en dat zal altijd zo zijn, we erin geloven dat wat wij doen een positieve impact zal hebben op de politieke situaties."

Blind

De Formule 1 wordt al geruime tijd beschuldigd van sportswashing en in Saoedi-Arabië leek dat maar weer eens pijnlijk duidelijk te worden. Domenicali ziet het allemaal toch weer wat anders. "Het draait niet om vraagtekens, het draait om het begrijpen van de situatie. We zijn niet blind. Maar we moeten één ding niet vergeten: dit land en de sport zetten een grote stap voorwaarts. Je kan niet verwachten dat deze cultuur van meer dan een millennium in een oogwenk verandert."