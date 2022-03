Newey hint op spannend jaar: "Krijgen een soort doorontwikkeling-oorlog"

Red Bull Racing nam in Saoedi-Arabië sportief revanche na de teleurstellende seizoensopener in Bahrein. Waar beide coureurs vorige week uitvielen, pakten ze vandaag dikke punten voor de Oostenrijkse renstal. Max Verstappen won de race na een prachtig duel met Charles Leclerc en Sergio Perez werd vierde na een goede race.

Het goede resultaat zorgde voor veel lachende gezichten bij de Oostenrijkse renstal. Het leek een reusachtige opluchting voor de Red Bull-mannen, die weer onder het podium mochten plaatsnemen. Niet alleen de monteurs waren zeer blij, ook de hoge heren van de Oostenrijkse ploeg klapten hun handen in vol enthousiasme stuk.

Oorlog

Red Bulls topontwerper Adrian Newey was na afloop zeer in zijn nopjes met de race. De Brit vertelde bij zijn landgenoten van Sky Sports dat hij gaat letten op nieuwe rivaal Ferrari: "We hebben het gezien in Bahrein en we zagen het hier al weer. Het verschil tussen de twee teams is wéér zo enorm klein. Het lijkt erop dat dit echt een soort grote doorontwikkeling-oorlog gaat worden."

Budget cap

De nieuwe reglementen omtrent de budget cap gaan volgens Newey nu echt een grote rol spelen. De nieuwe regels, die het veld dichterbij moeten brengen, gaan nu een rolletje spelen. Newey: "Met de budget cap moeten we beter gaan mikken op wat we gaan aanpassen en wanneer. Ons seizoen is eindelijk goed begonnen na de enorme teleurstelling van vorig week is dit wel heel fijn."