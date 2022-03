Leclerc baalt na heroïsch gevecht: "Ik heb genoten van deze race"

Charles Leclerc en Max Verstappen toonden in Jeddah dat zij de nieuwe heersers van de Formule 1 zijn. De voormalige kart-rivalen vochten in de Saoedische straten wederom een heroïsch duel uit waarvan de wereld genoot. Uiteindelijk wist Verstappen in de laatste rondjes de race naar zich toe te trekken.

Leclerc toonde zijn respect naar de Nederlander. Hij bedankte hem over de boordradio en stak in de outlap een welgemeend duimpje ter goedkeuring op. Hij had het naar zijn zin en dat liet hij interviewer van dienst David Coulthard duidelijk weten: "Het was net niet genoeg vandaag. Maar mijn god, ik heb genoten van deze race. Het was keihard maar alweer helemaal volgens het boekje. Alle races moeten zo zijn!"

Balen

Ondanks het feit dat Leclerc had genoten was er ook plaats voor de teleurstelling. De overduidelijk vermoeide Monegask gaf het open en eerlijk toe: "Ik baal wel enorm want ik wilde echt winnen vandaag en dat lukte nét niet. We hadden vandaag echt twee verschillende situaties met zowel Max als Checo, als bij Ferrari."

Downforce

Leclerc was vrijwel de gehele race sterk en kon de aanvallen van Verstappen in eerste instantie ook vrij gemakkelijk neutraliseren. Toch viel het stuivertje in de slotfase de andere kant op. De snelle Ferrari-coureur legt het Coulthard en de rest van de wereld uit: "We waren zeer snel in de bochten maar ook langzaam op de rechte stukken, we reden namelijk met meer downforce. Het was heel erg lastig om Max achter mij te houden op de rechte stukken."