Verstappen over duel met Leclerc: "Hard gevecht met trucjes maar ik heb gewonnen"

Vanaf de vierde startplaats moest Max Verstappen de Grand Prix van Saoedi-Arabië beginnen. Dat was niet ideaal maar door een goede start en pech voor teamgenoot Sergio Perez vanwege het moment dat de safety car in de baan kwam, wist hij achter Charles Leclerc te komen.

Het werd net als vorige week in Bahrein een ontzettend spannend duel tussen de Ferrari-coureur en de wereldkampioen. Het duel duurde rondenlang dat uiteindelijk in het voordeel van de Nederlander werd beslist.

Verstappen vond het zelf ook een spannend duel en legde uit waar de verschillen in zaten. Hij sprak van een hard duel op de baan: "Het was een goede race maar heel hard gevecht. We wilden het spelletje lang laten duren. Ferrari was heel snel door de bochten, wij waren erg snel op de rechte stukken."

"De degradatie van de banden was flink hier in Saoedi-Arabië, dat zag je ook op het einde van de race toen ik meer snelheid had dan Charles. Ik probeerde hem voorbij te gaan, dat was niet makkelijk want je zag dat hij in de laatste bocht wat trucjes uithaalde, maar uiteindelijk wist ik hem in te halen."