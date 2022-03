Gridstraf voor Ricciardo na ophouden Ocon in kwalificatie

Daniel Ricciardo heeft van de wedstrijdleiding een gridstraf van drie plaatsen ontvangen voor het ophouden van Esteban Ocon tijdens Q2 iin de kwalificatie. McLaren zelf krijgt ook een boete van 10.000 euro voor nalatigheid in de communicatie over het verkeer op de baan.

Ricciardo was twaalfde geëindigd in de sessie en zou oorspronkelijk op P15 de Grand Prix van Saoedi-Arabië aanvangen. Echter, door het wegvallen van Mick Schumacher vanwege een harde crash in diezelfde kwalificatie, schuift de McLaren-coureur een plaatje op.

De Australiër reed in het tweede deel van de kwalificatie op zijn gemakje richting de pits, maar kon niet op tijd meer opzij voor de aanstormende Alpine van de Fransman. Voor Ocon had het afbreken van zijn snelle ronde geen gevolgen. De eenmalig GP-winnaar kon alsnog naar Q3 in strijd om pole. Daarin werd de Fransman knap vijfde.