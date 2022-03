Perez krijgt complimenten van Ferrari-teambaas

Sergio Perez start vanmiddag voor het eerste in zijn F1-carrière vanaf pole position. De Mexicaan die rijdt voor Red Bull Racing kwam als een duveltje uit een doosje richting de snelste tijd gereden in Q3 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Hij versloeg daarmee niet alleen teamgenoot Max Verstappen maar ook beide Ferrari's, die verbijsterd waren dat niet zij maar Perez op de beste startplek staat.

Dat is nog niet alles, want Ferrari-teambaas Mattia Binotto deelde flink wat complimenten uit aan de coureur van concurrent Red Bull: "Checo reed echt een fantastische ronde, daar is geen twijfel over. We zagen al dat hij enorm snel was in Q2 en zijn eerste poging in Q3. Voor ons was het geen verrassing dat hij de pole position pakte. Het is een goed gevecht en een goede uitdaging voor de jongens om te vechten voor de pole position."

Als het Perez lukt om de Saoedische Grand Prix te winnen betekent dit de eerste overwinning voor het Red Bull-team in 2022. Het team scoorde vanwege de uitvalbeurten in Bahrein nog 0 punten.