Hülkenberg kan wel lachen om invalbeurt-grappen

Nico Hülkenberg kruipt vanmiddag weer in de cockpit van zijn tweede kwalificatie van het jaar. Drie weken geleden had hij vermoedelijk niet verwacht dat hij in de Aston Martin zou zitten. De Duitser werd vorige week namelijk halsoverkop ingevlogen nadat zijn landgenoot Sebastian Vettel positief testte op het coronavirus.

Hülkenberg mag zich weer bewijzen als super sub. In 2020 mocht hij immers ook al twee keer opdragen als invaller toen Lance Stroll en Sergio Perez positief testte op het coronavirus. Er worden dan ook veel grapjes gemaakt over de invalbeurt van de Duitser. Hülkenberg kan er zelf wel om lachen en dat deelt hij maar al te graag.