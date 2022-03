Uitslag VT2 Saoedi-Arabië: Leclerc snelste ondanks schade in door aanslag overschaduwde training

Onder het Saoedische kunstlicht is de tweede vrije training verreden. De snelste tijd van de sessie werd genoteerd door niemand minder dan Charles Leclerc. Daarachter werd de tweede tijd in de tweede training gereden door Max Verstappen. De derde tijd van de sessie was dit keer voor Carlos Sainz.

De aanslag door Houthi-rebellen aan de andere kant van Jeddah hielden de gemoederen bezig in de Formule 1-wereld. Vlak voor de start van de training werden alle coureurs en teambazen bij elkaar geroepen om de situatie te bespreken. De start van de training werd dan ook een kwartier uitgesteld maar de sfeer leek gemoedelijk. Coureurs en monteurs stonden gezellig te babbelen om daarna de sessie af te trappen.

Actie

Na de serieuze vertraging schakelden ieders aandacht over naar de actie op de baan. De Alfa Romeo's van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou gingen als eerste naar buiten. De heren coureurs maakten een nerveuze indruk op het Jeddah Corniche Circuit. Meerdere coureurs maakten foutjes en bijna iedereen kwam wel eventjes naast de baan. Alexander Albon kon een langzaam rijdende Lewis Hamilton net aan ontwijken.

Magnussen

Problemen waren er weer voor Kevin Magnussen. De Deense coureur moest vrijwel de gehele eerste training missen en de Haas-man was dan ook gebrand op tracktime. Hij kwam echter al snel op de radio met de boodschap dat zijn motor vreemd deed. Alles leek echter te functioneren totdat hij keihard over de kerbstones reed in de tweede sector. Zijn wagen viel uit en Magnussen parkeerde naast de baan. Men besloot de virtuele safety car de baan op te sturen en al snel ging de sessie verder.

Porpoising

Bij Mercedes waren de porpoising-problemen weer snel terug. Op de onboard-beelden was duidelijk te zien dat de coureurs helemaal door elkaar werden geschut. Hamilton was het zat en kwam naar binnen om zijn stoeltje te laten wisselen. Teammaat George Russell beklaagde zich inmiddels ook over het absurde gehobbel. Ook bij Ferrari had men last maar voor de Italianen werden de problemen alleen maar groter.

Problemen

Leclerc reed de snelste tijd maar daarna was het uit met de pret. De Monegask stuurde iets te scherp in en raakte de muur, zijn voorwielophanging brak en hij ging behoedzaam terug naar de pits. Hij verliet zijn pitbox niet meer en ook in de andere Ferrari-garage was het even onrustig. Ook Carlos Sainz ging wijd en raakte de muur. De schade hier was kleiner. De schade bij Yuki Tsunoda was groter. Bij het vallen van de vlag plofte er iets waardoor hij zijn wagen naast de baan moest parkeren.