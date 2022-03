Uitslag VT1 Saoedi-Arabië: Leclerc behoudt momentum voor Verstappen, Mercedes zoekende

De eerste vrije training in Jeddah zit er al weer op. Op het stratencircuit aan de Rode Zee werd de snelste tijd gereden door Charles Leclerc. Daarachter werd de tweede tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter dit duo werd de derde tijd van de training gereden door niemand minder dan Valtteri Bottas.

Op een zeer stoffig Jeddah Corniche Circuit was het bij de eerste vrije training al zeer vroeg druk op de baan. Fernando Alonso was in zijn Alpine de eerste waarna de meeste andere coureurs volgden. Bij Ferrari wachtten ze nog eventjes af maar toen de rode bolides eenmaal buiten waren was er wel gelijk snelheid. Wel had Leclerc her en der wat moeite, de Monegask kende zo zijn momentjes.

Magnussen

Ook Max Verstappen kende even een momentje maar dat was geen unicum. Veel coureurs misten hun rempunt op de stoffige baan. Kevin Magnussen had zijn eigen problemen, de Deen moest zich vroeg in de sessie al naar zijn pitbox snellen. Hij kreeg over de radio te horen dat hij van zijn versnellingen af moest blijven en naar binnen moest komen. De comeback-Deen kwam naar binnen en bleef daar ook voor de rest van de sessie. Zijn Haas kampte met een hydraulisch lek en dat kostte hem de training.

Code rood

De andere coureurs moesten vlak daarna ook allemaal binnen komen want de rode vlag werd gezwaaid. Er was namelijk een bordje op het circuit gevallen. Een bord dat de afstanden tot het rempunt aangeeft was losgeraakt en werd daarna aan flarden gereden door Lando Norris. Hierdoor lag het gedeelte rond de eerste bocht vol met troep en mochten de marshalls hun schoonmaak-quads van stal halen. De code rood duurde echter niet lang en de coureurs kwamen snel weer de baan op.

Bouncing

Bij Mercedes ging het weer niet volgens plan. Lewis Hamilton beklaagde zich over de radio over 'bouncing', oftewel de porpoising-problematiek is nog steeds aanwezig bij de Duitse ploeg. Ook bij Ferrari waren er soortgelijke problemen, Carlos Sainz meldde zich ook op de radio met bouncing-klachten. Voor Hamilton waren de problemen nog groter want in de slotfase raakte hij ook nog eens op zachte wijze de muur.

Leclerc

Ferrari had eigenlijk geen verdere grote problemen. De Italiaanse ploeg zag dat hun superster Charles Leclerc nog steeds vlot was. In de slotfase van de sessie reed de Monegask een zeer snelle ronde en daarmee drukte hij Verstappen weer naar de tweede plaats. Daarachter was Valtteri Bottas weer snel, hij noteerde een derde tijd. Zijn teamgenoot Guanyu Zhou had de vaart nog niet te pakken, hij reed de veertiende tijd.