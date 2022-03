Red Bull onthult reden dubbele uitvalbeurt Bahrein

Het team van Red Bull Racing was in Bahrein lang op weg naar een prima resultaat. De Oostenrijkse formatie reed met Max Verstappen op de tweede plaats terwijl teamgenoot Sergio Perez op pad leek naar een keurige vierde plaats. In de slotfase liep alles echter volledig in de soep en vielen beide coureurs uit.

Al snel werd duidelijk dat beide coureurs uitvielen door een identiek probleem. Maar wat dat probleem precies inhield was niet echt duidelijk. Er gingen veel verhalen rond en het leek er geruime tijd op dat er een probleem was met een standaardonderdeel bij de brandstofinstallatie. Deze redenatie werd echter al snel naar het rijk der fabelen verwezen door de Oostenrijkse renstal maar de echte oorzaak bleef uit.

Vacuüm

Aan de vooravond van de Saoedische Grand Prix komt Red Bull nu wel naar buiten met de echte oorzaak van de problemen. De Oostenrijkse renstal laat aan meerdere media weten dat beide coureurs uitvielen door een vacuüm waardoor er geen brandstof meer naar de motor kon worden gepompt. Dit probleem is opgelost dus het is de verwachting dat de Red Bull-coureurs er geen hinder meer aan ondervinden.

Genoeg brandstof

Red Bull weerspreekt ook een ander hardnekkig gerucht. Er gingen namelijk veel opvallende verhalen rond over de Red Bulls. Er werd geroepen dat de wagens te weinig brandstof aan boord hadden waardoor ze dus uitvielen. Volgens de renstal is dit niet het geval. In hun statement laten ze weten dat dit helemaal niet het geval was. Er zou genoeg brandstof in de bolides hebben gezeten.