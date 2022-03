Allison maakt zich niet druk: "Had erger verwacht"

Mercedes heerste jarenlang over de Formule 1. De Duitse renstal won sinds 2014 alle constructeurstitels en bij de coureurs werden ze slechts één keer verslagen. Afgelopen jaar moest Lewis Hamilton immers de wereldtitel aan Max Verstappen laten. Dit jaar lijkt de Duitse gigant echter op achterstand rond te rijden.

Dit seizoen gelden er gloednieuwe reglementen en Mercedes lijkt daarvan de grootste verliezer te zijn. Tijdens de seizoensopener in Bahrein moest men toegeven dat Ferrari en Red Bull Racing toch echt verder zijn. Daarnaast leek de altijd zo krachtige krachtbron ineens een bron van zwakte. De Mercedessen waren niet de snelste en alle klantenteams kenden een waardeloos weekend onder het Bahreinse kunstlicht.

Oplossing

Toch zijn ze bij Mercedes redelijk opgewekt. Technisch directeur James Allison kijkt door een roze bril naar het afgelopen resultaat en alles wat komen gaat. In een terugblik op Bahrein op YouTube spreekt hij zich uit: "Qua tempo waren we ongeveer zes tienden langzamer dan de leiders. De realiteit is dat we tegen veel problemen aanlopen, maar die hebben ook allemaal een oplossing. Dat is een flinke uitdaging maar na de wintertests had ik erger gevreesd."

Vertrouwen

Allison ziet achter de schermen enkele positieve signalen en dat stelt hem gerust. Hij wil de noodtoestand dan ook niet uitroepen. "De verbeteringen die we hebben doorgevoerd tussen de tests en de race zijn misschien niet te zien voor de fans maar binnen het team heeft het zeker voor rust gezorgd. De manier waarop we met de problemen omgaan geeft mij het vertrouwen dat we snel met een competitieve auto rijden. We hopen in de komende twee of drie races weer mee te doen vooraan."