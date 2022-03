Sebastian Vettel moest de seizoensopener in Bahrein missen door een positieve coronatest. De Duitse viervoudig wereldkampioen werd bij Aston Martin vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. Men hoopte bij de Britse ploeg op een comeback van Vettel in Saoedi-Arabië maar die droom staat nu op losse schroeven.

Aston Martin kwam vanmorgen vroeg namelijk met een korte maar belangrijke mededeling naar buiten. Op Twitter meldde de renstal dat Vettel nog geen negatieve coronatest heeft ontvangen om naar Saoedi-Arabië te vliegen. Aston Martin heeft daarom Hülkenberg weer opgetrommeld voor als dat nodig is. Morgenochtend hakt men de knoop door over het wel of niet racen van Vettel.

UPDATE: Sebastian Vettel has not yet returned the required negative COVID test to fly to the #SaudiArabiaGP. Nico Hülkenberg will be in Jeddah to deputise for Seb if necessary. We will delay our final decision until Friday to provide Seb every opportunity to race.