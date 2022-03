De dubbele uitvalbeurt in Bahrein was voor Red Bull Racing een bittere pil, maar volgens teamadviseur Helmut Marko heeft het team de oorzaak van de brandstofproblemen gevonden en hij verwacht daarom aankomend weekend in Saoedi-Arabië geen complicaties.

Allereerst verklaarde de 78-jarige Marko wat er loos was met beide bolides. "Om het simpel te zeggen: een vacuüm in het brandstoftoevoersysteem zorgde ervoor dat de motor zonder brandstof kwam te zitten", vertelde Marko aan de Duitse versie van F1-Insider. "Ik denk dat we het probleem dit weekend al in Saoedi-Arabië kunnen oplossen."

Marko ontkrachtte speculaties over dat de auto's te weinig brandstof in de tank hadden. "Zonder exacte cijfers te geven: er zat nog genoeg benzine in de tank van beide auto's."

Op de vraag of Marko zorgen heeft voor de Grand Prix in Jeddah zegt hij het volgende: "In principe waren we snel genoeg in Bahrein. We hebben op het beslissende moment gewoon ons potentieel niet kunnen benutten. In Saoedi-Arabië zullen we weer op volle kracht terug zijn en vechten voor de overwinning."