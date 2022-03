FIA nog in gesprek met Masi over nieuwe functie

Voormalige race director Michael Masi heeft sinds het begin van dit jaar praktisch geen baan meer. De Australiër werd de deur gewezen door de FIA en werd vervangen door Niels Wittich en Eduardo Freitas. Masi werd door de FIA echter niet ontslagen, men beloofde hem een functie elders binnen de federatie.

Het is nog niet duidelijk wat de functie elders precies gaat inhouden. Het is al geruime tijd stil omtrent de Australiër en men vraagt zich langzamerhand af of deze functiewijziging wel gaat plaatsvinden. Maar bij de FIA heeft men het volste vertrouwen in een positieve uitkomst van deze kwestie. FIA-president Mohammed Ben Sulayem voelde zich genoodzaakt om zich uit te spreken over de Masi-zaak.

Ben Sulayem was aanwezig in Bahrein waar hij Charles Leclerc de race zag winnen en tevens zag dat nieuwe wedstrijdleider Niels Wittich zijn werk goed uitvoerde. Tegenover Motorsport.com sprak Ben Sulayem zich uit over Masi: "We zijn in onderhandeling zodat hij binnen de FIA kan blijven werken. Voor ons is hij echt een belangrijk figuur. Onze mensen praten met hem over een andere rol voor hem binnen de FIA. Wij willen nu door. De Abu Dhabi-analyse is voorbij, het seizoen 2022 is weer begonnen."