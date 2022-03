Alonso twijfelt aan nieuwe regels: "Inhalen nog niet zo makkelijk"

Afgelopen weekend was de eerste race in de Formule 1 onder de nieuwe reglementen. De eerste geluiden waren overtuigend positief en de Grand Prix van Bahrein was ook zeker niet saai. Het leek erop dat de veranderingen aan de regels het gewenste effect hadden, al was niet iedereen het daar mee eens.

De nieuwe reglementen hadden als voornamelijk doel dat het voor de coureurs weer makkelijker werd om elkaar te volgen. Voorheen was dit namelijk nogal een probleem en daardoor was inhalen ook lastiger. De nieuwe regels moeten er dan ook voor zorgen dat inhalen makkelijker wordt, de actie op de baan moet dus gaan toenemen.

Inhalen

In Bahrein gebeurde dat aardig en meerdere coureurs waren positief. Alpine-coureur Fernando Alonso plaats er echter wel een belangrijke kanttekening bij. In gesprek met Motorsport.com legt de tweevoudig wereldkampioen het uit: "Het volgen was zeker makkelijker. We hadden tijdens de tests al door dat het volgen beter was maar inhalen is niet zo makkelijk als je op de televisie ziet. Ik denk dat alle inhaalacties kwamen door het feit dat één auto twee seconden sneller was op nieuwe banden."

Banden

Alonso laat al zijn ervaring spreken. De Spanjaard komt tot een iets andere conclusie dan de hoge heren van de sport hadden gehoopt. "Ik kwam auto's die twee seconden langzamer waren dan ik, die haalde ik binnen twee bochten in. Ik kwam ook auto's tegen die twee seconden sneller waren dan ik en ze haalden mij dan ook binnen twee bochten in. Ik denk dat de banden de grootste factor zijn, niet het volgen. We moeten dus even afwachten, we moeten meer races rijden."