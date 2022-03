Formule 1-wereld feliciteert jarige Schumacher

Haas-coureur Mick Schumacher is vandaag 23 jaar oud geworden. De Duitser kon zichzelf afgelopen weekend net geen vervroegd verjaardagscadeautje doen in de vorm van WK-punten. Toch had hij zich geen beter weekend kunnen wensen, de Haas lijkt dit seizoen zeer goed voor de dag te komen.

De verjaardag van Schumacher gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. Op sociale media regent het felicitaties voor de talentvolle Duitse coureur. Vanzelfsprekend wenst zijn team Haas hem een fijne verjaardag maar ook Esteban Ocon, de Formule 1 zelf en Ferrari doen een duit in het zakje.

Wishing a very Happy Birthday to ___Escaped_link_623a4f02e12b3___! 🥳



The @HaasF1Team driver turns 23 today 🎉#F1 pic.twitter.com/EvBTXPEUuj — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_623a4f02e12b8___

Happy birthday frérot! 🎉 ___Escaped_link_623a4f02e12b9___ pic.twitter.com/RJ6LgAAKOR — Esteban Ocon (@OconEsteban) ___Escaped_link_623a4f02e12bb___