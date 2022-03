Verstappen en Hamilton begroeten elkaar bij fotomoment

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig seizoen een enorm verhit kampioensduel uit in de Formule 1. De twee kemphanen waren zeker geen grote vrienden en soms leek het er zelfs op dat respect ver te zoeken was. Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind en respect was zeer zeker wel.

Ook dit jaar laten de twee het respect weer blijken. Voorafgaand de Grand Prix van Bahrein werden alle coureurs opgetrommeld voor een fotootje op het rechte stuk. Verstappen en Hamilton werd naast elkaar gepositioneerd en ze groetten elkaar hartelijk. Red Bull Racing deelt het moment op sociale media en spreekt van twee grote kampioenen.