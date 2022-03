Marko geeft strategische fout toe: "Voordeel van undercut onderschat"

Max Verstappen kende een ongelukkig weekend in Bahrein. De Nederlander leek op weg naar een podiumplaats maar in de slotfase ging alles in rook op. De regerend wereldkampioen kreeg problemen en strompelde naar de pitstraat om zijn wagen te parkeren. Het was een waardeloos einde van een frustrerende race.

Verstappen klonk de gehele race als chagrijnig op de boordradio. De Red Bull-coureur had last van meerdere problemen met zijn wagen maar er zat nog iets niet lekker. Verstappen kreeg bij elke pitstop namelijk te horen dat hij kalm aan moest doen in zijn outlap. Dit leidde tot veel frustratie bij de Nederlander omdat hij van mening was dat hij zeer simpel voor zijn rivalen had kunnen uitkomen.

Undercut

De strategische misvatting sneeuwde echter compleet onder door de uitvalbeurt van Verstappen en zijn teamgenoot. Na afloop van de race in Bahrein kwam men er toch nog eventjes op terug. Teamadviseur Helmut Marko toonde zijn eerlijke kant en hij sprak zich uit bij Motorsport.com: "Wij hebben het voordeel van een undercut gewoon onderschat. We moeten daar gewoon eerlijk over zijn."

Ander verhaal

Marko geeft toe dat er veel mis ging tijdens de strategieplannen. De Oostenrijker steekt de hand compleet in eigen boezem: "Tegen Max hebben we gezegd dat een moest inhouden tijdens zijn out-laps. Maar als hij voor Leclerc terecht was gekomen, dan was dit misschien wel een compleet ander verhaal. Het ging dus allemaal om de strategie van onze kant, het was niet de fout van Max."