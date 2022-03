Leclerc haalde grap uit: "Ik riep dat de motor gek deed"

Charles Leclerc won gisteren de seizoensopener in Bahrein. De Monegask wist in zijn Ferrari de zege op redelijk simpele wijze binnen te slepen. Hij pakte eerder in het weekend ook de pole position en wist die in de race aardig te verdedigen. Leclerc vocht nog wel een spannend duel uit met Max Verstappen maar kwam als winnaar uit de bus.

Leclerc nam op het Bahrain International Circuit eigenlijk sportieve wraak nadat hij in 2019 op hetzelfde circuit bijna won. Toentertijd was de Monegask op weg naar zijn eerste zege in zijn loopbaan. Hij kreeg toen echter de deksel op zijn neus omdat zijn Ferrari tegenstribbelde. Hij viel terug en de teleurstelling was enorm.

De Monegask was de race in 2019 niet vergeten. Hij besloot tijdens de editie van afgelopen weekend een geintje uit te halen met zijn team, een referentie naar zijn eerdere nederlaag. Tegenover de internationale media legde Leclerc zijn grap uit: "Ik haalde een geintje uit over de radio tijdens de laatste ronde. Ik riep dat er iets geks aan de hand was met de motor. Sommige engineers kregen een halve hartaanval, dat weet ik zeker. Alles ging echter goed. Ik ben blij dat we alles thuis hebben gebracht."