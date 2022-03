Leclerc euforisch na zegetocht: "Ik ben zó blij!"

Charles Leclerc bewees in Bahrein dat Ferrari de te kloppen ploeg is. De Monegask reed de gehele seizoensopener aan de leiding en na het uitvallen van Max Verstappen was er geen vuiltje meer aan de lucht. De jubelkreten over de boordradio waren begrijpelijk na tweede matige jaren van de legendarische renstal.

Het was de eerste overwinning van Leclerc én Ferrari sinds 2019. Leclerc nam sportieve wraak op het circuit waar hij in 2019 bijna won. Na afloop was zijn enthousiasme zichtbaar bij interviewer van dienst Martin Brundle: "Ik ben zo blij! Ik blijf het zeggen maar de laatste twee jaar waren zo moeilijk voor het team. We wisten dat dit een grote kans zou zijn voor het team. Deze gasten hebben het goed gedaan en een prachtige wagen gebouwd."

Steun

Bij de start liep alles al op rolletjes voor de Monegask, hij behield de leiding en versloeg daarna Verstappen in een fantastisch duel. Door het uitvallen van Verstappen scoorde Ferrari zelfs een 1-2. Leclerc: "We zijn op de best mogelijke manier begonnen. We hebben de pole, snelste ronde en de overwinning. Ik wil graag iedereen bedanken die ons steunde tijdens de afgelopen jaren. Het was niet makkelijk maar het voelt goed om terug aan kop te zijn."