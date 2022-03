Steiner blij met prestaties Magnussen: "Weet zeker dat er meer in zit"

Kevin Magnussen gaat vanmiddag op jacht naar een goed resultaat bij zijn comeback in de Formule 1. De Deense Haas-coureur kwalificeerde zich gisteren op een zeer knappe zevende plaats. Het resultaat geeft goede hoop voor de race van vanmiddag maar Magnussen kan nu al niet meer stuk bij zijn ploeg.

Haas was vorig jaar immers overduidelijk het langzaamste team van de grid. Er werd in 2021 geen enkel punt gescoord en tot overmaat van ramp kregen ze dit voorseizoen ook nog eens te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De Russische hoofdsponsor werd de deur gewezen en ook coureur Nikita Mazepin kon zijn biezen pakken. In de zoektocht naar een vervanger kwam men dus uit bij Magnussen.

Honderd procent

De Deen ging meteen als een raket en in zijn spoor volgde ook teamgenoot Mick Schumacher. Teambaas Günther Steiner is zeer in zijn nopjes en dat deelt de Italiaan maar wat graag met de buitenwereld. Tegenover Motorsport.com is de teambaas lovend over Magnussen: "Moet je nagaan wat hij over zes of zeven races gaat presteren als hij net zo is als elke andere coureur. Hij is goed teruggekeerd en ik weet zeker dat er nog meer inzit. Je kan niet instappen en gelijk honderd procent zijn er komt nog meer aan."

Optimisme

Steiner denkt dat de progressie van Magnussen ook goed is voor zijn teamgenoot Mick Schumacher. De Italiaan ziet het als een win-win situatie. "Ook voor het gehele team ben ik optimistisch. Mick leert nu ook om op dit niveau te strijden. Het is een compleet ander niveau dan vorig jaar. Ook gaat Kevin zich nog verbeteren zodra hij weer helemaal in zijn ritme terecht is gekomen."