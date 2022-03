Bottas knipoogt: "Zou leuk zijn als we kunnen vechten met Mercedes"

Valtteri Bottas was jarenlang de trouwe helper van Lewis Hamilton maar dit jaar mag hij het proberen in dienst van Alfa Romeo. Zijn eerste kwalificatie in dienst van het Zwitserse team verliep zéér goed. Bottas kwalificeerde zich als zesde en mag morgen naast diezelfde Hamilton van start gaan op de derde startrij.

Het goede resultaat van Bottas kwam zeker niet uit de lucht vallen. De Alfa Romeo oogt al het gehele weekend snel op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Ook teamgenoot Guanyu Zhou kwam goed voor de dag in Bahrein, al kwam hij bij zijn debuut niet door Q2 heen. Bottas deed dat wel en dat zorgde voor veel lachende gezichten bij Alfa Romeo.

Prestatie

De Fin was na afloop zeer in zijn nopjes met zijn zaterdag en dat mocht iedereen weten. In een persbericht van zijn team spreekt hij de vreugde uit: "Dat we op de derde startrij staan bij onze eerste kwalificatie samen is een grote prestatie. We moeten daar trots op zijn. Mijn sessie verliep heel smooth en ik verbeterde mij tijdens elke run, dat is wel belangrijk als je een kwalificatie rijdt."

Bottas blijft echter niet te lang hangen in de feestvreugde van een goede kwalificatie. De Finse coureur kijkt uit naar de dag van morgen: "We gaan ons nu focussen op de race. Onze long run pace zag er beter uit dan onze snelheid over één rondje, dus misschien kunnen we meevechten. De top vier is waarschijnlijk te hoog gegrepen voor iedereen. Het zou trouwens wel leuk zijn als we kunnen vechten met Mercedes."