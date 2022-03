Horner complimenteus: "Charles reed echt een geweldig rondje"

Red Bull Racing is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Max Verstappen reed een zeer sterke kwalificatie maar kwam net tekort voor de pole position. Desondanks het feit dat hij de pole op een haar na mist heeft hij wel de eerste startrij van het jaar te pakken. Zijn teammaat Sergio Perez deed het ook zeker niet slecht en kwalificeerde zich als vierde.

Verstappen was vrijwel de gehele kwalificatie zeer, zeer snel. Concurrent Ferrari had in nog geen enkele sessie de snelste tijd genoteerd en dat leek ook nu weer zo te zijn. Toch waren Charles Leclerc en Carlos Sainz in het laatste, beslissende kwalificatiedeel snel. Leclerc was de snelste en daardoor kon Verstappen de pole position op zijn Red Bull-buik schrijven.

Fascinerend

Bij Red Bull zijn ze toch gewoon tevreden met de kwalificatie in Bahrein. Teambaas Christian Horner verscheen na afloop voor de microfoon van Sky Sports: "Het is fantastisch. Bij zo'n regelverandering is het verschil van drie tienden tussen Checo en de pole position helemaal niets. Dat voor zo'n grote verandering en de radicale verschillen tussen de auto's. De race wordt echt fascinerend als we echte closer kunnen racen."

Geweldig

Horner lag vorig jaar nogal in de clinch met toenmalig mega-concurrent Mercedes. Nu heeft de Brit echter mooie woorden over voor nieuwe rivaal Ferrari: "Ferrari is al de gehele winter zeer sterk en je kon zien dat het close ging worden tussen ons twee. Charles reed echt een geweldige ronde op het einde."