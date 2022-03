FIA spreekt in Abu Dhabi-rapport van menselijke fout en goede bedoelingen Masi

Vlak na de derde vrije training in Bahrein kwam autosportfederatie FIA met belangrijk nieuws. Men deelde namelijk de beslissingen van de World Motor Sport Council, daar valt dus ook het rapport na aanleiding van de Grand Prix van Abu Dhabi onder. Eerder nam de FIA al enkele besluiten na aanleiding van deze controversiële seizoensfinale.

De FIA besloot immers om wedstrijdleider Michael Masi een functie elders te geven. Hij werd vervangen door het ervaren duo Niels Wittich en Eduardo Freitas. Ook introduceerde men een soort VAR-systeem en paste men de regels omtrent de gelapte auto's achter de safety car aan. Nu heeft de FIA het gehele rapport gedeeld en dat is een aardig boekwerk van 42 punten.

Adviezen

De autosportbond geeft aan dat ze voor het rapport met alle teams, coureurs, de wedstrijdleiding en de aanwezige FIA-staf hebben gesproken. In het rapport staan de bevindingen, conclusies en de adviezen waar men toe is gekomen. Het is in ieder geval duidelijk dat de FIA alle 4 de adviezen heeft over genomen. De adviezen van het rapport zijn namelijk: Het instellen van een VAR, het beëindigen van radioverkeer tussen teams en wedstrijdleider, het aanpassen van de unlapping-procedure en het aanstellen van een nieuwe wedstrijdleider.

Human error

Ook de veelbesproken acties van Masi worden in het rapport aangestipt. Volgens het rapport heeft Masi de safety car naar binnen geroepen zonder dat er een complete ronde was afgelegd, dit is tegen de regels van artikel 48.12. Volgens het rapport handelde Masi met goede bedoelingen aangezien men tijdens het seizoen meermaals aangaf dat er alles aangedaan moest worden om onder een groene vlag te finishen. Wel spreekt men van een 'human error' als het gaat om het proces omtrent de gelapte auto's. Wel is de uitslag van de race geldig en kan deze niet worden teruggedraaid.