Bottas erkent zijn meerdere: "Hamilton betere coureur dan ik"

Na vijf jaar naast Lewis Hamilton te hebben gereden bij Mercedes, heeft Valtteri Bottas een openhartige bekentenis gedaan. De Fin werd gezien als de 'wingman' van de Brit, een echte tweede viool - een coureur die altijd inschikt voor de leider binnen het team.

Dat kwam Bottas vaak op kritiek te staan, ook omdat hij zelf meestal het idee had - of in ieder geval uitsprak - gewaagd te zijn aan Hamilton. In de Zwitserse krant Blick is Bottas, nu achteraf, open en eerlijk: "We hadden een vergadering in de fabriek in december 2021. Iedereen was er en ik zei het duidelijk te verstaan voor iedereen - 'Lewis, je bent beter dan ik!'"

Het is een zeldzame bekentenis van een Formule 1-coureur, maar de 32-jarige heeft er geen probleem mee om toe te geven dat hij tekort komt tegen misschien wel de beste coureur in de geschiedenis.

"Op goede dagen kon ik Lewis verslaan, dat was geen probleem", zei Bottas. "Maar zijn basisniveau was zo hoog dat hij precies de prestaties kon leveren die hij nodig had. De volgende coureurs die naast hem in hetzelfde team zitten, zullen het ook moeilijk hebben om hem over een heel seizoen te verslaan", voorspelde hij, verwijzend naar George Russell.

Rust gevonden

Desalniettemin is hij blij dat hij nu de duidelijke topcoureur is bij het door Sauber gerunde Alfa Romeo naast de Chinese rookie Guanyu Zhou. Bij Mercedes moest Bottas elk jaar voor een nieuw contract racen, maar die situatie is nu voorbij en dat geeft hem rust.

"Als ik dit seizoen een fout maak, hoef ik me geen zorgen te maken of mijn contract wordt verlengd", zei Bottas. "Het is een goed gevoel, geeft een boost aan mijn zelfvertrouwen en ik heb voor meerdere jaren getekend."