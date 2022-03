Damon Hill: "Porpoising problemen Mercedes komen door smalle sidepods"

Mercedes heeft sinds het begin van de wintertests veel last van porpoising (bruinvissen). Door de nieuwe reglementen rijden de F1-wagens dit jaar met ground effect, waardoor er andere uitdagingen van toepassing zijn op de ontwerpers.

Voormalig F1-coureur Damon Hill gelooft dat de extreme sidepods van Mercedes de reden zijn dat het team zoveel problemen heeft met de vloer en porpoising. Hij denkt dat de Duitsers een serieus probleem hebben en dat dit komt door hun extreem smal ontworpen sidepods. Hoewel aanvankelijk werd gemeld dat de windtunnelresultaten van Mercedes aangeven dat het een seconde per ronde waard zou zijn, merkte Mercedes in plaats daarvan dat ze meer last hebben van porpoising dan de concurrentie.

En dat op en neer stuiteren op de rechte stukken kost uiteindelijk rondetijd. Hill zegt hierover in de F1 Nation podcast: "Het ziet er interessant uit. Ik ben geen engineer of aerodynamicus, maar een van de problemen die ze hadden was het buigen van de vloeren. Er komt zoveel zuigkracht onder de vloeren vandaan dat ik denk dat ze moeite hebben om de vloeren onder controle te houden, daarom hebben ze deze vloersteunen eraan vastgemaakt."

"Als je naar de Mercedes kijkt is er een enorm open stuk aan de zijkant omdat ze zulke slanke sidepods hebben. Er blijft daardoor niet veel over om de vloer aan vast te maken en het kan zijn dat de vloer hierdoor flexibeler is en meer gaat bewegen, wat een probleem veroorzaakt om de aerodynamica aan de achterkant van de auto te regelen. Dus het kan zijn dat als ze dat eenmaal hebben opgelost, ze de downforce kunnen beheersen."