Ferrari verwacht geen protesten tijdens eerste F1-weekend van 2022

Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwacht tijdens de eerste Grand Prix van 2022 geen protesten van een F1-team. De eerste Grand Prix in Bahrein is begonnen met de eerste twee trainingen en daar waren de auto's te zien die vorige week tijdens de testsessie op de baan waren. Er zijn dus tot nu toe weinig verrassingen, maar Binotto denkt wel dat F1-teams opheldering zullen vragen aan de FIA over bepaalde ontwerpen van concurrerende teams.

Op die lijst staan ​​ongetwijfeld de spiegels van Mercedes. Het Duitse team debuteerde met een vernieuwde spiegelmontage tijdens de test in Bahrein, waarbij Ferrari onmiddellijk de aerodynamische waarde in twijfel trok. De Italiaan zei hierover: "In het verleden hebben we altijd beweerd dat de spiegels geen aerodynamisch doel mochten hebben. Ze zouden er gewoon moeten zijn om achterom te kijken."

De spiegels van Mercedes functioneren meer dan alleen achterom kijken, hoewel Nikolas Tombazis, het aanspreekpunt van de FIA over zaken die gaan over single seater racewagens, heeft gesuggereerd dat het oké is als de regels rond de spiegels niet zeggen 'met als enig doel', wat betekent dat ze meer dan één functie kunnen hebben.

Spiegel voorbeeld

Ondanks Binotto's zorgen over de Mercedes-spiegel, zal Ferrari eerder de FIA ​​vragen om de zaak op te helderen dan tegen het ontwerp te protesteren. Binotto: "Nee, niemand twijfelt aan de legaliteit van de oplossingen van Mercedes, bijvoorbeeld de spiegel, maar ik geef een eenvoudig voorbeeld. In 2018 hadden we spiegels gemonteerd die aan de Halo waren gekoppeld, een oplossing die op het moment dat de reglementen werden geschreven legaal was, maar twee races later dwong een nieuwe technische richtlijn van de FIA ​​ons om ze te verwijderen omdat ze een niet-incidentele aerodynamische invloed zouden hebben gehad."

"Dit is het principe dat ik onderstreep. De FIA ​​heeft de bevoegdheid om duidelijkheid te scheppen en ik ben benieuwd hoe de situatie zich bij deze gelegenheid zal ontwikkelen. Ik verwacht geen protesten maar wel opheldering over de regels."