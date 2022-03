Marko over sandbaggen Mercedes: "Ze janken altijd en dan ineens staan ze bovenaan"

Helmut Marko lijkt zich zo vlak voor het seizoen op te maken voor een woordenstrijd met Mercedes. De Oostenrijker was aanwezig in Bahrein tijdens de tweede wintertest voor het F1-seizoen van 2022 komend weekend begint en sprak met diverse media.

In die gesprekken komt steevast naar voren dat hij klaar is het met gedrag van Mercedes en dan vooral het imago dat het zichzelf aanpraat. Marko gelooft namelijk niet in de klachten die Mercedes heeft over de wagen van 2022 en verwacht komend weekend een supersnelle Hamilton en Russell.

Mercedes sprak na de F1-test in Bahrein haar zorgen uit over de W13. Onder andere Lewis Hamilton denkt dat het Duitse team een lastig begin gaat krijgen van het seizoen. Volgens de Brit is Mercedes niet in staat om te strijden voor de overwinning, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Russell zegt dat de auto 'niet presteert'.

Sandbagging is een techniek die in het verleden door Mercedes vaker is ingezet en het lijkt erop dat de andere teams deze tactiek niet meer slikken. Carlos Sainz stelt dat Mercedes ieder jaar verstoppertje speelt, Max Verstappen zegt de verhalen nu ook wel te kennen en enkele andere coureurs houden ook rekening met een dominant Mercedes tijdens de eerste Grand Prix.

Helmut Marko was het daarmee eens en zei dat hij nog steeds verwachtte dat hun auto de eerste race 'boem' zou gaan. Hij zegt in gesprek met Sport1: "We weten dat Ferrari een compacte auto heeft gebouwd die ook erg betrouwbaar is. Maar we kennen Mercedes ook. Ze janken altijd tijdens de testsessies en dan gaat het ineens gaan ze supersnel tijdens de eerste races. Vorig jaar was het hetzelfde liedje. Ze hadden ook problemen tijdens de test en wonnen toch de eerste race."

Porpoising

Marko gaf echter toe dat de Mercedes betrouwbaarheidsproblemen heeft die ze onder controle moeten krijgen. Hij zegt over de afgelopen testweek: "De tijd die Max met de C3-banden reed, was belangrijker dan zijn snelste ronde op de C5-banden. Dit is de band die tijdens het raceweekend zal worden gebruikt in de kwalificatie."

"Onze grote update werkte zoals verwacht in Bahrein. Beide coureurs kunnen goed met de auto overweg. We hebben ook geen groot probleem met het porpoising op de rechte stukken, wat vooral de betrouwbaarheid kan beïnvloeden. Mercedes heeft dit nog niet onder controle en moet dat oplossen."