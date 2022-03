Horner onthult: "Lewis en ik hebben meermaals met elkaar gesproken"

Mercedes en Lewis Hamilton zijn voor altijd met elkaar verbonden. De Britse coureur pakte zes van zijn zeven wereldtitels in dienst van de Duitse renstal en hij was daarnaast betrokken bij alle constructeurtitels van de afgelopen jaren. Voor zijn Mercedes-tijd reed Hamilton lange tijd voor McLaren, ook daar reed hij met een Mercedes-krachtbron.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes. Destijds werd zijn move met enige verbazing waargenomen door de rest van de wereld. Het was toentertijd immers zo dat Mercedes een aardig middenveldteam was terwijl McLaren aan de kop van het veld rondreed. Achteraf gezien is het een succesvolle transfer maar in die tijd was het logischer geweest als Hamilton de overstap had gemaakt naar één van de teams die toen domineerden.

Alfamannetjes

In die jaren was Red Bull Racing het te kloppen team. In 2010, 2011, 2012 en 2013 gingen alle titels naar Red Bull-coureur Sebastian Vettel, de Oostenrijkse renstal sleepte tevens de constructeurtitel elk jaar binnen. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft in gesprek met de Daily Mail toe dat hij toentertijd achter Hamilton aanzat: "Lewis en ik hebben elkaar over de jaren meermaals met elkaar gesproken. Tussen 2010 en 2013 was hij vaak enthousiast over een overstap naar Red Bull. We hadden toentertijd Sebastian voor ons rijden en twee alfamannetjes binnen het team had niet gewerkt."

Lauda

De behulpzame Horner raadde Hamilton dan maar aan bij andere teams. Die move komt nu als een soort boemerang terug bij de Brit: "Niki Lauda werkte toen voor Mercedes en hij was zeer enthousiast over Hamilton. Ik kan mij herinneren dat ik hem aanmoedigde om Lewis te halen. We vochten in 2012 met McLaren en we hadden het idee dat Lewis gevaarlijker was in een McLaren dan in een Mercedes. Ik moedigde Niki aan om meer geld uit te geven omdat Lewis een beetje twijfelde. We kunnen nu wel zeggen dat dit voor mij anders heeft uitgepakt."