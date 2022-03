Norris ziet Drive to Survive-fout: "Dat was van een andere race!"

Afgelopen week verscheen de nieuwe reeks van de Netflix-serie 'Drive to Survive' online. De documentaire trekt zeer veel kijkers maar net zoveel kritiek. Men beschuldigt de makers van de serie namelijk van sjoemelen met de feiten. Er worden bijvoorbeeld boordradio's onder andere momenten geplakt en er worden rivaliteiten gecreëerd die er niet zijn.

Mede hierdoor wil wereldkampioen Max Verstappen niet meer meewerken aan de Netflix-serie. Veel fans zijn ook kritisch en enkele andere coureurs begrijpen de kritieken van Verstappen en co maar al te goed. Ook in de nieuwe reeks zijn immers weer zeer veel momenten die niet kloppen met de werkelijkheid, het valt ook de coureurs inmiddels op.

Achter de schermen

McLaren-coureur Lando Norris is gematigd tevreden met hoe Netflix hem portretteert in de reeks. In Bahrein sprak Norris zich over de zaak uit tegenover de internationale media: "Ik heb de eerste twee afleveringen bekeken. Ik ga geen spoilers geven maar het is een goede introductie van Daniel Ricciardo, ons team McLaren en mijzelf. Ik denk dat het wel aardig is want je krijgt een mooi kijkje achter de schermen."

Context

Wel viel het ook Norris op dat de streamingsdienst creatief knip en plakwerk heeft toegepast. Boordradio's en uitspraken zijn uit context gehaald en onder andere momenten gemonteerd. "Er is een moment van mij en Daniel waar we naast elkaar door de eerste bocht gaan. We zaten niet eens dicht bij elkaar. Ik riep dat hij mij van de baan duwde maar dat was van een compleet andere race!"