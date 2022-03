Horner nog steeds woest op Mercedes: "Ze probeerden ons resultaat in diskrediet te brengen"

Afgelopen seizoen vochten Red Bull Racing en Mercedes op meerdere fronten een reusachtig titelduel uit. Bij de coureurs vochten kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton een titanduel om de wereldtitel uit en ook bij de constructeurs was het duel zeer fel. Teambazen Christian Horner en Toto Wolff bevochten elkaar meermaals met stevige woorden.

Uiteindelijk was het Verstappen die aan het langste eind trok. De Nederlandse Red Bull-coureur veroverde op bloedstollende wijze de wereldtitel en daarna werd het nogmaals vrij fel. Mercedes was het immers niet eens met de handelswijze van de wedstrijdleiding en de rest is inmiddels geschiedenis. Aan het begin van het huidige voorseizoen leken Red Bull en Mercedes de strijdbijl te begraven, nu is de felheid echter weer terug.

Achterbaks

Red Bull-teambaas Horner is het namelijk echter niet geheel eens met de handelswijze van Mercedes tijdens de winterstop. Tegenover het Britse medium The Daily Mail is hij duidelijk: "Ik had het gevoel dat wat er achter de schermen gaande was tijdens de winterstop nogal achterbaks was. Ik heb het dan over de druk die men uitoefenden op de FIA, de posities en de druk op de race director. Ze probeerden ons resultaat in diskrediet te brengen."

Rookgordijn

Maanden na de discutabele race in Abu Dhabi is Horner nog steeds furieus op de handelswijze van de Duitse concurrent. De Britse Red Bull-baas spreekt zich duidelijk uit: "De realiteit is dat Michael Masi niet zijn eigen regels heeft gebroken. Mercedes had dezelfde strategische opties als wij. Ze maakten een strategische fout door Lewis onder de VSC niet naar binnen te halen. Ze dachten dat hij wel kon verdedigen op banden van 44 rondes oud. Hij zou altijd onder druk komen te staan door de beslissing van het team, hij twijfelde er zelfs aan. Het rookgordijn dat ze optrokken rond de wedstrijdleider in plaats van de eigen beslissing was strategisch."