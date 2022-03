Uitgelicht: het Formule 1-veld van 2022

De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2022 in gang gezet. GPToday.net praat je aan de hand van de deelnemerslijsten bij. Wie zijn de favorieten, de dark horses en wie is niets meer dan veldvulling?

Red Bull Racing

1. Max Verstappen (24, Nederland)

11. Sérgio Pérez (32, Mexico)

Na de memorabele titelwinst van 2021 mag Max Verstappen dit jaar aan zijn legacy bouwen. Volgt er direct een tweede titel? Als het aan de Red Bull-bazen ligt wel, maar als het aan wingman Sérgio Pérez ligt niet. De Mexicaan zal maar wat graag zijn eigen titeldroom bewerkstelligen en daarvoor heeft hij in deze bolide de meeste kans. Verstappen verslaan is echter een droom die geen enkele teammaat van hem in de afgelopen vier seizoenen kon waarmaken.

Mercedes AMG

44. Lewis Hamilton (37, Engeland)

63. George Russell (24, Engeland)

Hoe keert Lewis Hamilton terug na het dramatische kampioenschapsverlies van vorig jaar? Is de ban gebroken en blijft het bij zeven wereldtitels, of sloopt de Brit zijn concurrenten dit jaar op weg naar nummer acht? Nieuwbakken Mercedes-coureur George Russell is er na drie jaar in de Williams-kleuren alles aan gelegen om direct naam te maken. De eerste teaminterne klap is bij Mercedes daarom méér dan een daalder waard.

Ferrari

16. Charles Leclerc (24, Monaco)

55. Carlos Sainz (27, Spanje)

Wonderkind Charles Leclerc heeft sinds jaar en dag de teamleiding van Ferrari achter zich staan, maar de Monegask zal een tandje bij moeten zetten. Teammaat Carlos Sainz – aangesteld om Leclercs wingman te worden – wist het gaspedaal aan het einde van 2021 namelijk wel heel goed te raken. Als de Ferrari goed is, zal kwalificatiemirakel Leclerc ‘m ongetwijfeld meermaals op startplaats één parkeren. Mocht-ie minder snel zijn, kan de strategische vaardigheid van Sainz wederom prevaleren.

McLaren

3. Daniel Ricciardo (32, Australië)

4. Lando Norris (22, Engeland)

Wellicht klinkt het volgende bijzonder pijnlijk, maar Daniel Ricciardo moet stevig aan de bak om niet in no-time richting zijn houdbaarheidsdatum te sjezen. Tuurlijk: er werd vorig jaar gewonnen op Monza, maar die zege was het hoogtepunt van wat voor de rest een bijzonder tegenvallend jaar bleek. McLaren-lieveling Lando Norris krijgt égards en ruimte die normaliter enkel bij een debutant of een meervoudig kampioen past en zit daardoor goed op zijn plek bij McLaren. IndyCar-racewinnaar en mede-Zak Brown-pupil Pato O’Ward rammelt bovendien stevig aan de deur.

Alpine

14. Fernando Alonso (40, Spanje)

31. Esteban Ocon (25, Frankrijk)

Wat El Plan precies inhoudt weet het lijdende voorwerp van het internetgrapje zelf niet eens, maar dat er dit jaar moet worden geoogst is voor Fernando Alonso wel duidelijk. De Spanjaard kan bogen op twee wereldtitels in de Formule 1, maar die werden beiden veroverd in een tijd dat Giancarlo Fisichella, David Coulthard en Christijan Albers nog uitkwamen in de koningsklasse. Esteban Ocon is al jaren het grote talent – en Alpine zal zijn aanwezigheid omwille van z'n nationaliteit altijd verdedigen – maar de Fransman mag zich onderhand wel iets vaker laten gelden.

AlphaTauri

10. Pierre Gasly (26, Frankrijk)

22. Yuki Tsunoda (21, Japan)

Het grote vraagteken van het huidige Formule 1-veld is Pierre Gasly. Wat kan hij, als-ie in een écht goede bolide zit? Bij Red Bull Racing kwam het er drie jaar geleden bepaald niet uit, maar sindsdien rijdt de Fransman bij AlphaTauri de sterren van de hemel – met een prachtzege op Monza in 2020 als hoogtepunt. Yuki Tsunoda wist vorig jaar maar moeizaam zijn draai te vinden, maar besloot het seizoen met een prima vierde plaats in Abu Dhabi. Voor zowel Gasly – met het oog op promotie of verhuizing – als Tsunoda – met het oog op aanstormend talent en plaatshandhaving – wordt 2022 een belangrijk jaar.

Aston Martin

5. Sebastian Vettel (34, Duitsland)

18. Lance Stroll (24, Canada)

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel lijkt tegenwoordig drukker met het maken van politieke statements dan met het raken van zijn gaspedaal. De Duitser liet in 2021 vlagen van zijn onmiskenbare talent zien, maar het heilige vuur dat in de jaren 2010 tot en met 2013 alles en iedereen wegbrandde, is reeds jaren gedoofd. Het is aan Aston Martin om dat vuurtje aan te wakkeren. Of Lance Stroll daarvoor de perfecte teammaat is, moet nog altijd blijken. De Canadees gaat bij gratie van vaders portemonnee zijn zesde (!) Formule 1-seizoen tegemoet en heeft de wereld op twee kwalificaties na nog niet in vuur en vlam gezet.

Williams

23. Alexander Albon (25, aanstaande woensdag 26, Thailand)

6. Nicholas Latifi (26, Canada)

Heeft een jaartje aan de zijlijn Alexander Albon goed, of juist slecht gedaan? De Britse Thai mag na een omzwerving in het DTM terugkeren op het hoogste niveau en doet dat achter het stuur van de Williams. Albon stapt in de schoenen van de naar Mercedes vertrokken George Russell en komt zodoende andermaal voor een flinke taak te staan. Nicholas Latifi verzorgt voor het derde opeenvolgende jaar de financiële huishouding bij Williams.

Alfa Romeo

77. Valtteri Bottas (32, Finland)

24. Guanyu Zhou (22, China)

Na vijf jaren aan de zijde van Lewis Hamilton mag Valtteri Bottas eindelijk weer op eigen benen staan. De stap naar Alfa Romeo is een sprong in het diepe, maar wie weet waar het hem nog kan brengen. De Fin is 32 – een leeftijd waarop het alle zeilen bijzetten is (Ricciardo) of juist eentje waarop de sterren naar de coureurs’ kant draaien. Van Guanyu Zhou hoeft niemand iets te verwachten – hij is omwille van politiek (zijn nationaliteit) en financiën (zijn portemonnee) aan het team toegevoegd.

Haas

20. Kevin Magnussen (29, Denemarken)

47. Mick Schumacher (22, aanstaande dinsdag 23, Duitsland)

Als een duveltje uit een doosje stond hij vorige week weer in de Haas-garage: publiekslieveling Kevin Magnussen is terug van weggeweest. De Deen noteerde en passant de snelste testtijd, maar men mag aannemen dat-ie dat deed met een vrijwel lege brandstoftank. Aan K-Mag de schone taak om het al jaren tobbende Haas de weg terug naar voren te wijzen – zoals hij samen met Romain Grosjean in de jaren 2017-18 deed, toen Haas geregeld best of the rest achter Mercedes, Ferrari en Red Bull bleek. Fans van Mick Schumacher beweren dat de jonge Duitser dit jaar écht gaat presteren – dat doet-ie volgens hen namelijk altijd pas in zijn tweede jaar.

Lees verder:

Het Formule 2-veld van 2022 uitgelicht

Het Formule 3-veld van 2022 uitgelicht