Uitgelicht: het Formule 2-veld van 2022

De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2022 in gang gezet. GPToday.net praat je aan de hand van de deelnemerslijsten bij. Wie zijn de favorieten, de dark horses en wie is niets meer dan veldvulling?

Prema

1. Dennis Hauger (18, Noorwegen – Red Bull Junior Team)

2. Jehan Daruvala (23, India – Red Bull Junior Team)

Prema heeft de juniorklassen reeds jaren in een houdgreep. Sinds het Italiaanse team in 2016 debuteerde in wat toen de GP2 Series heette, heeft de stal van René Rosin viermaal de rijderstitel en drie keer het teamkampioenschap veroverd. Vorig jaar bezetten Prema-rijders Oscar Piastri en Robert Shwartzman zelfs plaatsen één en twee in het eindklassement. Formule 3-kampioen Dennis Hauger, die debuteert in de F2, en meervoudig racewinnaar Jehan Daruvala zullen er een zeer zware kluif aan krijgen om dat succes te herhalen.

UNI-Virtuosi

3. Jack Doohan (19, Australië – Alpine Academy)

4. Marino Sato (22, Japan)

In het voorgaande Formule 2-seizoen werd Marino Sato, destijds rijder van Trident, door zijn toenmalige teammaat naar huis gereden. Desalniettemin kan de boezemvriend van Yuki Tsunoda omwille van zijn dikke portemonnee aanschuiven bij Virtuosi, de stal die ooit furore maakte als Russian Time. De Britse stal heeft haar pijlen gericht op Jack Doohan, de vicekampioen van het F3-seizoen 2021. De Australiër maakte in de winterpauze een opmerkelijke overstap van het Red Bull-juniorteam naar de Alpine-opleiding.

Carlin

5. Liam Lawson (20, Nieuw-Zeeland – Red Bull Junior Team)

6. Logan Sargeant (21, Verenigde Staten – Williams Driver Academy)

Waar Carlin al jaren niets heeft laten zien in de Formule 3, daar is het in de Formule 2 één van de sterkhouders. In 2018 – met Lando Norris en Sergio Sette Camara – werd het teamkampioenschap nog gewonnen. Voor dit jaar kan Carlin bogen op een ijzersterk rijderspaar, met Red Bull-pupil Liam Lawson en Williams-junior Logan Sargeant. Het is niet de vraag óf, maar hoeveel races Carlin dit jaar gaat winnen.

Hitech

7. Marcus Armstrong (21, Nieuw-Zeeland)

8. Jüri Vips (21, Estland – Red Bull Junior Team)

Zonder de financiële steun van de familie Mazepin moet Hitech het dit jaar weer zelf zien te rooien, iets wat men waagt met een opmerkelijke rijderslineup. Goed, Jüri Vips heeft het zeker verdiend om nog een jaar in de Formule 2 te racen, maar de keuze voor Marcus Armstrong kan niet gebaseerd zijn op zijn prestaties van de afgelopen twee seizoenen. De Nieuw-Zeelander werd met een hoop bombarie gepresenteerd in de F2, maar is zijn connectie met de Ferrari-opleiding vanwege tegenvallende resultaten reeds kwijt. Als Vips F1-plannen koestert, zal hij dit jaar een greep naar de macht moeten doen. Al met al een belangrijk jaar voor de Hitech-mannen.

ART

9. Frederik Vesti (20, Denemarken – Mercedes Junior Team)

10. Théo Pourchaire (18, Frankrijk – Sauber Academy)

Evenals in de Formule 3, rijdt de gedoodverfde titelfavoriet in de Formule 2 bij het team van ART. Na een sterk debuutseizoen is het aan Théo Pourchaire om te laten zien waarom hij binnen enkele jaren in de Formule 1 dient te racen. Het Franse talent wordt dit jaar vergezeld door Toto Wolffs pupil Frederik Vesti, die in twee seizoenen Formule 3 een handvol wedstrijd won. Met Vesti naast Pourchaire is ART tevens favoriet voor het teamkampioenschap.

MP Motorsport

11. Felipe Drugovich (21, Brazilië)

12. Clément Novalak (21, Frankrijk)

Terug in het vertrouwde oranje na het sponsordebacle van vorig jaar verwelkomt het Nederlandse MP Motorsport een oude bekende in de persoon van Felipe Drugovich. De Braziliaan won in 2020 drie Formule 2-races in dienst van het team uit Westmaas, om vorig jaar bij Virtuosi enigszins te verbleken. Clément Novalak, in 2021 lid van het Formule 3-titelwinnende team van Trident, maakt de overstap naar de F2. Van Drugovich mag verwacht worden dat hij minstens een race wint, Novalak kan zomaar de verrassing van het jaar worden.

Campos

14. Olli Caldwell (19, Engeland – Alpine Academy)

15. Ralph Boschung (24, Zwitserland)

Wat doe je, als je in vijf jaren Formule 2 nog geen enkele race hebt gewonnen? Dan zoek je een miljoenen betalende cryptosponsor om het een zesde keer te proberen! Formule 2-meubel Ralph Boschung verschijnt ook dit jaar aan de start en dat doet hij ditmaal met Olli Caldwell aan zijn zijde. De Brit is tegenwoordig onderdeel van het Alpine-rijderstraject, al wordt hij lang niet zo hoog aangeschreven als collega’s Doohan en F3-titelpretendent Victor Martins. Desalniettemin kan Campos dit jaar dankzij de ervaring van Boschung verrassen.

DAMS

16. Roy Nissany (27, Israël – Williams Driver Academy)

17. Ayumu Iwasa (20, Japan – Red Bull Junior Team)

Sinds het vertrek van Sean Gelael heeft de goedlachse Roy Nissany het alleenrecht op de titel ‘familiefortuinverbrasser’. Nissany, zoon van meneer too much grip, is een ontzettend vriendelijke gast, maar rijdt al jaren voor spek en bonen mee in de F2. DAMS ging op vertoon van een dikke portefeuille overstag en laat Nissany nog een jaar aantreden. Red Bull-junior – of beter gezegd, Honda-beschermeling – Ayumu Iwasa, wiens erelijst vergelijkbaar is aan die van landgenoot Yuki Tsunoda, treedt aan naast de Israëliër.

Trident

20. Richard Verschoor (21, Nederland)

21. Calan Williams (21, Australië)

Bij het sluiten van de markt toverde het Italiaanse Trident pardoes een Utrechts konijn uit de hoge hoed. Richard Verschoor heeft te elfder ure genoeg geldschieters gevonden om voor het tweede jaar in de Formule 2 uit te komen, al was er een beetje geluk nodig in de vorm van het terugtrekken van beoogd coureur Teppei Natori – wiens geldschieter contractueel aan Trident vastzit en dus enkele rekeningen betaalt. De Australiër Calan Williams (drie puntenfinishes in 38 Formule 3-deelnames) kon dankzij zijn goedgevulde beurs het tweede zitje veroveren.

Charouz

22. Enzo Fittipaldi (20, Brazilië)

23. Cem Bölükbasi (24, Turkije)

Charouz springt andermaal zonder zwembandjes van de tienmeterplank door twee onervaren rijders in te zetten. Enzo Fittipaldi mocht halverwege vorig seizoen instappen tot zijn jaar werd gekortwiekt na een gigantische crash in Jeddah, simracer Cem Bölükbasi (zeg: beuloekbasje) maakt de droom van menig gamer waar door op het één na hoogste niveau te acteren. De Turk is niet de eerste simracer die in F2/GP2 rijdt – die eer was voor Jann Mardenborough in 2015 – maar wel de eerste met een jaarcontract op zak. Van Charouz mag verwacht worden dat haar twee bolides achteraan rijden.

Van Amersfoort Racing

24. Jake Hughes (27, Engeland)

25. Amaury Cordeel (19, België)

Doordat HWA Racing zich uit zowel de Formule 3 als de Formule 2 heeft teruggetrokken, kan Frits van Amersfoort met zijn team dit jaar in beide klassen racen. In de klasse direct onder de Formule 1 doet de Larenaar een beroep op de ervaring van Jake Hughes, die in de afgelopen tien jaar met ongeveer alles wat vier wielen heeft rondreed en momenteel bovendien als simrijder aan Mercedes en Aston Martin is verbonden. De niet onomstreden Amaury Cordeel levert een deel van het familievermogen in om dit jaar voor Van Amersfoort te mogen racen.

