FIA-president haalt uit: "Ik heb niets te verbergen"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem lag begin dit jaar weer onder vuur. Hij werd beschuldigd van inmenging, maar hij werd onschuldig bevonden. Hij heeft zich hier nu voor het eerst echt over uitgesproken en hij stelt dat hij al werd veroordeeld door het publiek, voordat er een uitspraak was gedaan.

Ben Sulayem heeft in de afgelopen jaren voor meerdere relletjes gezorgd. Begin dit jaar stond hij onder grote druk nadat hij werd beschuldigd van inmenging. Hij zou er in 2023 op hebben aangedrongen om de straf van Fernando Alonso in Saoedi-Arabië terug te draaien en hij zou officials hebben gevraagd om het circuit van Las Vegas af te keuren. Een speciale commissie van de FIA deed onderzoek, maar ze vonden geen bewijzen van de beschuldigingen.

Mening

Ben Sulayem werd vrijgesproken, maar hij was niet blij met de gang van zaken. Hij is wel blij met de steun van leden van de autosportfederatie. In gesprek met persbureau AFP legt Ben Sulayem het uit: "Ik ben overweldigd door de steun van de leden van de FIA. Mensen moeten begrijpen dat het de leden zijn die mij deze positie hebben toevertrouwd. De media en de Formule 1-teams hebben dat niet gedaan. Ik respecteer ze, maar ik ben niet verkozen om me druk te maken om hun mening of hun mening over mij."

Niets te verbergen

Ben Sulayem wil ook nog wat kwijt over de zaken waar hij begin dit jaar van werd beschuldigd. Hij is niet blij met de manier waarop dit naar buitenkwam en de manier waarop de buitenwereld hiermee omging. De FIA-president is hier nogal duidelijk over: "Ik zou wensen dat de beschuldigingen gewoon beschuldigingen waren, maar ik werd veroordeeld door de publieke opinie. Maar ik heb helemaal niets te verbergen."