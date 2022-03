Vettel ziet Aston Martin als outsider voor eerste Grand Prix van 2022

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel neemt de testtijden van afgelopen week met een korreltje zout, zo stelde hij na afloop van de 3-daagse test in Bahrein, waar komend weekend ook de eerste race van het jaar wordt gehouden.

Het seizoen 2022 is een nieuwe start voor Vettel en Aston Martin, die tijdens de laatste testdag als tiende eindigde. Die tijd en positie zeggen de Duitser echter niets. Hij vindt het irrelevant maar zegt wel dat Aston Martin het volledige testprogramma kon afwerken en daardoor een zeer goede afstelling van de auto heeft kunnen vinden.

Veel werk verzet

De Duitser zei tegen de media: "Ik denk dat het irrelevant als ik naar de uitslag van de test kijk want ze betekenen niets voor volgende week.We hebben ons programma doorlopen, dat is goed. In de middag hebben we veel ronden gereden. Het was de eerste keer dat ik in de middagsessie reed. De baan was heel anders, dus over het algemeen ben ik blij."

"Ik ben blij dat we de afgelopen weken veel werk hebben verzet en het lijkt erop dat we een manier hebben gevonden om te gaan racen en nu zullen we volgende week zien waar we staan. Ik denk niet dat we op dit moment de snelste en de favorieten zijn, maar het is een lang seizoen", zei viervoudig wereldkampioen Vettel.

"En het wordt tijdens de eerste race interessant omdat in dit stadium niemand echt weet waar ze op de grid staan. Ik denk dat er waarschijnlijk een, twee of drie teams vooruit lopen op de rest en dan lijkt er een grote groep te zijn met alle anderen die min of meer op hetzelfde prestatieniveau zitten. Het kan zomaar zijn dat we vooraan die groep zitten."