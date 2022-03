Norris vindt 'vermakelijke' Drive to Survive wat overdreven

Naast Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff uit ook McLaren-coureur Lando Norris kritiek op de docureeks Drive to Survive. Volgens de Brit overdrijven de makers af en toe de werkelijkheid, maar vindt het wel spannend om naar te kijken.

Norris speelt met teamgenoot Daniel Ricciardo de hoofdrol in de tweede aflevering. Het onderwerp gaat over de interne strijd bij McLaren. Zoals bekend racete de jonge en talentvolle Norris in 2021 de sterren van de hemel en worstelde de ervaren en meervoudig GP-winnaar Ricciardo met zijn vorm.

"Ik heb afleveringen één en twee bekeken", zei Norris. "Ik zal het niet verklappen, want het is de eerste echte kennismaking met Daniel, mezelf en ons bij McLaren. Ik vind het goed, geeft je een goed inzicht.

“Van mijn kant ziet het er goed uit, misschien niet zozeer van de andere kant (Ricciardo), maar er zijn hier en daar natuurlijk wat opmerkingen die misschien niet op hun plaats zijn", begon Norris zijn betoog.

"Als jij de persoon bent waar het over gaat, ben je het er niet zo mee eens, omdat het je kan laten lijken alsof je iets op een tijd en plaats hebt gezegd dat absoluut niet correct is."

Norris breidde uit door een bepaalde scène in de McLaren-aflevering uit te lichten waarin de actie op het scherm in de openingsrace in Bahrein niet overeenkwam met wat er in het echt gebeurde.

"Er is een beetje van mij en Daniel die zij aan zij gaan in de eerste bocht terwijl we niet eens in de buurt zijn en ik beweer dat hij me van zich af duwt, wat uit een heel andere race komt", voegde Norris eraan toe.

"Er zijn dingen die misschien een beetje overdrijven zijn en ik ben het er niet zo mee eens, maar over het algemeen vind ik het gewoon spannend en goed voor iedereen."

"Zolang ze het niet overdrijven en iemand letterlijk laten lijken alsof ze iets hebben gedaan wat ze absoluut niet hebben gedaan, vind ik dat te ver gaan. Zolang ze dat niet doen, is het goed."

Door de serie heen zijn meerdere frames gebruikt die niet hoorde bij een bepaald moment. Zo won Max Verstappen tweemaal in Oostenrijk en op de beelden was een ontketende oranjemeute te zien. Een frame met Horner in beeld, kijkend door een gat van de pitmuur naar het oranje publiek, was van Zandvoort.

Deze 'manipulatie' van beelden en woorden, was voor Verstappen de reden om niet mee te werken aan de serie.