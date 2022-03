Brundle voorspelt vuurwerk tussen Ferrari-coureurs

Mocht Ferrari gaan strijden om zeges en wereldtitels, zal dat zorgen voor een stevige interne strijd. Dat voorziet F1-analist voor Sky Sports, Martin Brundle.

"Als die Ferrari een racewinnende wagen is, zal het fascinerend zijn om Leclerc en de Carlos Sainz te temmen, omdat ze behoorlijk gelijk zijn aan elkaar", zei Brundle tijdens de test in Bahrein.

"We zagen ze vorig jaar - behoorlijk pittig samen, ze zijn respectvol, ze weten wie hun werkgever, maar als er een kans is op raceoverwinningen of het kampioenschap, zal het erg competitief worden tussen de coureurs."