Verstappen kan nog sneller: "Heb nog niet alles laten zien"

De testweek in Bahrein is door Max Verstappen en Red Bull Racing zeer positief afgesloten. Het team bouwde de snelheid tijdens de 3-daagse test langzaam op maar knalde pas echt snelle rondetijden eruit op de laatste testdag, een week voor de eerste Grand Prix van het seizoen.

Tijdens de ochtendsessie vandaag was het Sergio Perez die enkele tienden voorsprong had op zijn concurrenten, in de middagsessie had Verstappen een voorsprong van maar liefst 7 tienden op Leclerc in de Ferrari en een seconde op Alonso met Alpine en Russell in zijn Mercedes. Doordat Haas langer mocht testen heeft Mick Schumacher alsnog de tweede tijd gereden maar ook hij kwam niet verder dan 5 tienden op Verstappen.

De Red Bull-coureur is zeer tevreden en zegt dat Red Bull haar doelen heeft bereikt voor deze winter: "De auto voelde goed aan, ook qua balans. Dat laatste is erg belangrijk. We hebben ons testprogramma af kunnen werken, dat is altijd positief. De nieuwe onderdelen die we vandaag op de auto hadden, werkten goed, zoals gehoopt. We hebben deze dagen veel over de auto geleerd en hem sneller gemaakt, precies wat ons doel was."

Ontwikkeling

De progressie die gemaakt is door Red Bull is duidelijk te merken, ook aan de vele lachende en blije gezichten in de pitbox. Verstappen merkt die vooruitgang maar kan nog sneller: "Het telkens sneller gaan is de natuurlijke progressie gedurende de dag, ook omdat we verschillende banden uitproberen met het oog op de Grand Prix volgende week. Niemand heeft al het achterste van zijn tong laten zien, ook wij niet."

"Ik denk dat het er dit seizoen niet per se om gaat hoe je de eerste drie races ervoor staat, maar hoe snel je kunt door ontwikkelen. Alles is nieuw en er is veel te leren over de auto, dus we moeten gedurende het seizoen telkens sneller worden en progressie blijven boeken."