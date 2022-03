Werknemer Mercedes: ''Silverstone goede les voor Verstappen''

In docureeks Drive to Survive over vorig seizoen, kwam de controversiële crash op Silverstone tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen ter sprake. Het Mercedes-kamp ziet de Nederlander nog steeds als de hoofdschuldige van het incident.

"Ze zaten naast elkaar en hij gaf hem geen ruimte. Lewis was er niet om te redden", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff in seizoen vier van de documentaire.

Een ander lid van de Brackley-ploeg steunde zijn baas en insinueerde dat Verstappen moest leren dat niet iedereen bereid zou zijn om aan de kant te gaan. "Het is precies de juiste les voor Max om te leren, anders trekt iedereen zich altijd voor hem terug", is te horen.

De stewards wezen Hamilton als hoofdschuldige en gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Ondanks de penalty won de Brit zijn thuis Grand Prix. Max Verstappen moest de wedstrijd race staken na een harde klap van 51G in de bandenstapels. Uit voorzorg werd de Nederlander naar het ziekenhuis gebracht voor controles.