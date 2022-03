Capito over 'vlambare' Williams: "Ligt niet aan ontwerp"

De wagen van Nicolas Latifi vatte op de vrijdag vlam bij de tweede testweek in Bahrein. Williams-teambaas Jost Capito weet nagenoeg wat de oorzaak is.

"Ik denk dat het voor 95 procent duidelijk is wat het was", vertelde de Duitser aan de internationale media. "Het was een proces dat een beetje te ingewikkeld is en dat heeft geleid tot een fout. Een heel klein foutje, maar het had een vrij groot effect."

De remmen van de bolide vatte vlam en veroorzaakte daarna een klapband. Williams is niet bang dat het vaker gebeurt. "Het is heel eenvoudig! Ligt niet aan het ontwerp. Het is te dom om daarover te praten."

De renstal mistte door deze pech veel baantijd op het Bahrein International Circuit. Capito vreest dat dit negatieve gevolgen heeft voor de start van het seizoen. "Ik denk dat het een impact zal hebben op de prestaties van de eerste races, aangezien we een zesde van de tests hebben verloren."