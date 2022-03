Ricciardo test positief op corona week voor seizoenstart

Daniel Ricciardo zal ook morgen niet in actie komen tijdens de tweede wintertest in Bahrein. De Australische McLaren-coureur ontbrak de afgelopen dagen omdat hij zich niet lekker voelde, daardoor kwam zijn teammaat Lando Norris twee volle dagen in actie. Ook morgen ontbreek hij, hij heeft positief getest op COVID-19.

Ricciardo maakte het nieuws zojuist bekend op zijn eigen sociale kanalen. Het zier er naar uit dat de Australiër op tijd weer genezen is om aan de start te verschijnen van de seizoensopener van aankomende week. Natuurlijk is het ook mogelijk dat Ricciardo ook volgende week nog coronaverschijnselen heeft, in dat geval moet McLaren zeer snel op zoek naar een vervanger.

Op Twitter geeft Ricciardo zelf aan dat hij beter deze week positief kan testen dan vorige week. De Australiër bedankt daarnaast ook zijn team en teammaatje Norris. Hij schrijft: "Ik wil graag het team en Lando bedanken voor het harde werk. Ik ben jullie wat biertjes verschuldigd en Lando wat melk. Ik waardeer de gezondheidswensen van iedereen."

Better this week than next…

Unfortunate to miss the test, but I’m starting to feel better. I’ll stay isolated and just focus on next weekend.

Big thanks to Lando & McLaren for the heavy lifting, I owe you some beers (milk for Lando).

Appreciate the well wishes from everyone.