Ferrari wil verbod voor Mercedes-spiegels

Ferrari heeft een probleem opgemerkt met de Mercedes W13 die ze willen oplossen, maar het heeft niets te maken met de afwezige sidepods. De wagen van Mercedes voor 2022 is het onderwerp van gesprek geweest in de aanloop naar en tijdens de start van de officiële wintertests. Toen de auto op het circuit verscheen in Bahrein, bleken de geruchten over een nieuwe aerodynamisch pakket te kloppen.

De directeur motorsport van de Formule 1, Ross Brawn, beschreef het als een zeer extreme interpretatie van de reglementen en onvermijdelijk zal er veel discussie zijn. Red Bull-teambaas Christian Horner zei: "Voor ons zijn er enkele onderdelen die niet legaal zijn."

Ruimteschepen

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft ook iets op de Mercedes gevonden dat volgens hem niet klopt met de reglementen. In zijn geval is het van toepassing op de montage van de spiegels, waarbij de teambaas van mening is dat het aerodynamische effect in strijd is met de geest van de reglementen. Binotto zat naast Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens een persconferentie in Bahrein en vertelde verslaggevers: "Sommige mensen zijn verrast met de spiegels. Dat vind ik nogal verrassend, want dit is niet iets wat wij hadden verwacht. Ik denk dat het in strijd is met de reglementen en dat dit moet worden aangepakt."

"In het verleden hebben we altijd beweerd dat de spiegels geen aerodynamisch doel mochten hebben. Ze zouden er alleen moeten zijn om achteruit te kijken. De manier waarop Mercedes hun auto heeft ontworpen, zal zeker een belangrijk aerodynamisch doel hebben en ik denk dat we dit moeten stoppen voor de toekomst, omdat het risico is dat we in de toekomst teams zullen hebben doe spiegels gaan ontwerpen die lijken op ruimteschepen."

Binotto sloot zich niet aan bij Horner in zijn bezwaar tegen de Mercedes-sidepods en zei dat hij de legaliteit niet kon betwisten en dat Duitse team een geweldige auto heeft gebouwd.